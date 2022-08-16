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В России спрогнозировали бум спроса туристов на одно направление в зимнем сезоне

TourDom.ru: в зимнем сезоне ожидается спрос на отдых в странах Африки

Фото: unsplash

Эксперты туристической отрасли предположили, что в зимнем сезоне россияне заинтересуются поездками в страны Африки, Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

По прогнозам руководителя «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, в туристическом секторе ожидается «бум Африки». Эксперт полагает, что из-за пандемии путешественники будут больше стремиться отдыхать в местах, «где больше природы и меньше людей». Так, в качестве аргумента он привел растущий спрос среди россиян на сафари в Кении, Танзании и пляжный отдых на Занзибаре.

«Африка сейчас в тренде. Туда текут запредельные инвестиции, там строят дороги, инфраструктуру. Ведущие сети строят свои отели и лоджи. В одной маленькой Руанде уже два отеля сети One&Only открыто», — рассказал о направлении Арутюнов.

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Директор Space Travel Артур Мурадян считает, что лидерами в зимнем сезоне традиционно останутся ОАЭ, Египет, Турция и острова Индийского океана. Специалист подчеркнул, что в топ направлений также могут попасть Бахрейн, Катар, Таиланд и Бали. Генеральный директор туроператора ITM Group Константин Мальков согласился с мнением коллеги, добавив, что у стран Юго-Восточной Азии (Филиппины и Малайзия) тоже большой потенциал.

Ранее в августе российские туроператоры зафиксировали повышенный интерес путешественников к поездкам в Узбекистан, Азербайджан и Армению в осеннем сезоне. Согласно данным Coral Travel, рост спроса на турпакеты в эти страны в 2022 году составил около 80 процентов по сравнению с «допандемийным» 2019 годом.

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Дарья Рыбак
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