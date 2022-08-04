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Россияне массово заинтересовались отдыхом в трех странах бывшего СССР осенью

В АТОР сообщили о повышенном интересе россиян на туры в Узбекистан осенью

Фото: Shamil Baigin / Reuters

Россияне массово заинтересовались отдыхом в трех странах бывшего СССР — представители турбизнеса зафиксировали повышенный интерес соотечественников на поездки в Узбекистан, Азербайджан и Армению осенью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным туроператора Coral Travel, рост спроса на турпакеты в эти страны в 2022 году составил около 80 процентов по сравнению с «допандемийным» 2019 годом. При этом наибольшая активность в настоящее время наблюдается в бронировании осенних поездок в Узбекистан.

«Летом туры в эту страну не слишком комфортны из-за климатических условий, а точнее, сильной жары. А вот осень, ранняя зима и весна в Узбекистане — это лучшие периоды для поездок, когда можно наслаждаться культурой страны, ее красотой и национальной кухней без изнуряющей жары», — пояснили в компании.

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Что касается стоимости экскурсионных туров, бюджетные всего в предстоящий бархатный сезон получится поехать в Азербайджан: цена четырехдневных поездок составляет 15,3 тысячи рублей на одного. Гастрономический тур по республике на пять дней обойдется в 49,6 тысячи рублей.

В Армению можно приобрести пятидневную путевку с посещением ресторанов национальной кухни и дегустацией коньяка за 24,2 тысячи рублей с человека. Туры по стране с экскурсиями по храмам, крепостями и монастырям стартуют от 26 тысяч рублей на шесть дней. Дороже обойдется отпуск в Узбекистане: цена пятидневных путевок начинается от 41,9 тысячи рублей. Гастрономический тур на восемь дней на одного туриста выйдет в 64,1 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана задумались о внедрении в стране российской платежной системы «Мир». По словам генерального директора Центробанка страны Фарида Османова, российская и азербайджанская стороны в настоящее время обсуждают использование отечественных карт в платежной инфраструктуре республики, в связи с чем решение окончательно еще не принято.

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Валентина Процкова
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