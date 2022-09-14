Пропавшую шесть лет назад кошку нашли в 500 метрах от дома

В Великобритании пропавшую шесть лет назад 14-летнюю кошку нашли в 500 метрах от дома

В Великобритании пропавшая в сентябре 2016 года кошка была найдена в 500 метрах от дома. Об этом сообщает Metro.

Супруги Полин и Тревор Робинсон рассказали, что их питомица по кличке Джорджи пропала семь лет назад. На тот момент ей было восемь лет. Первое время они пытались найти кошку, но безрезультатно. «Мы были так расстроены, что несколько недель ходили по домам и расклеивали объявления, пытаясь найти ее», — вспомнила Полин. Робинсоны решили, что животное умерло и установили в его честь памятную табличку на камине. Со временем у пары появились две новые кошки и собака.

В сентябре в Королевское общество защиты животных поступил звонок от обеспокоенных жителей района, которые обнаружили под кустом истощенную кошку. Ее сразу отвезли к ветеринару. В ходе осмотра у нее обнаружили рану на шее и микрочип. Согласно данным из микрочипа, кошке было примерно 14 лет, и она принадлежала Робинсонам.

Сотрудники Общества пришли по указанному в микрочипе адресу, но не застали хозяев дома и оставили им письмо. Как только Полин и Тревор прочитали записку, они сразу же позвонили по указанному в ней номеру. По словам Полин, сначала она не верила, что найденная кошка — это действительно ее Джорджи.

Сомнения женщины развеялись, когда ей передали животное. Казалось, что кошка узнала хозяев — она сразу же начала тереться об ногу Полин. Обрадованные долгожданным воссоединением с питомицей супруги порекомендовали всем владельцам животных чипировать их.

Ранее сообщалось, что жительница канадского города Сент-Катаринс, провинция Онтарио, воссоединилась с котом, который исчез пять лет назад. Эта история в очередной раз доказывает, как важно чипировать домашних животных.

