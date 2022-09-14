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На Украине предложили уволить главу «Нафтогаза»

Украинский депутат Кучеренко предложил Зеленскому уволить главу «Нафтогаза» Витренко
Юрий Витренко

Юрий Витренко . Фото: РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому освободить от должности главу компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко. Просьбу об увольнении парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

«Считаю, что дальнейшее пребывание в должности председателя правления компании господина Витренко, который нарушает законодательство, блокирует выполнение решений СНБО (совета нацбезопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») и правительства, систематически манипулирует данными, а деятельность которого привела к кризисному состоянию НАК "Нафтогаз Украины" и оператора газотранспортной системы Украины, угрожает энергетической безопасности нашей страны», — написал Кучеренко.

Он также отметил, что накануне «столь тяжелого отопительного сезона» руководству страны не следует доверять управление «Нафтогазом» Витренко. Более того, на предприятии должен быть проведен аудит, считает Кучеренко.

В сентябре Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против российского «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту. Поводом назвали неполную оплату газа, поставляемого через украинскую территорию.

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Василий Мека
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