На Украине предложили уволить главу «Нафтогаза»

Украинский депутат Кучеренко предложил Зеленскому уволить главу «Нафтогаза» Витренко

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому освободить от должности главу компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко. Просьбу об увольнении парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

«Считаю, что дальнейшее пребывание в должности председателя правления компании господина Витренко, который нарушает законодательство, блокирует выполнение решений СНБО (совета нацбезопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») и правительства, систематически манипулирует данными, а деятельность которого привела к кризисному состоянию НАК "Нафтогаз Украины" и оператора газотранспортной системы Украины, угрожает энергетической безопасности нашей страны», — написал Кучеренко.

Он также отметил, что накануне «столь тяжелого отопительного сезона» руководству страны не следует доверять управление «Нафтогазом» Витренко. Более того, на предприятии должен быть проведен аудит, считает Кучеренко.

В сентябре Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против российского «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту. Поводом назвали неполную оплату газа, поставляемого через украинскую территорию.

