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Хирург дал советы недовольным пластикой россиянам

Хирург Дмитрий Скворцов: если пациент не доволен пластикой, врач обязан исправить проблему

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Российский хирург Дмитрий Скворцов дал советы пациентам, которые остались недовольны результатами пластических операций. Его комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 сентября.

Эксперт рассказал, что в практике любой операции существует этап предварительной консультации, на которой все детали подробно обсуждаются с врачом. По итогам диалога подписывается договор, с которым необходимо внимательно ознакомиться во избежание последующих проблем. К последним, например, относятся ухудшение функции органа, нарушение симметрии, инфекция ран, заражение и аллергическая реакция на неправильно подобранную анестезию.

В случае, если работа не удовлетворила клиента по объективным причинам, хирург обязан предложить методы исправления ситуации. Скворцов порекомендовал не менять специалиста и подчеркнул, что обычно при повторной операции оплачиваются только расходники. «К тому же, врач знает все этапы операции, какие материалы он использовал, дополнительные ткани из других органов и многое то, о чем другой специалист будет только догадываться и тем самым усложнит задачу», — пояснил он.

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Если же операция прошла успешно и не имеет осложнений, то манипуляцию нельзя считать неудачной, и клиент не имеет права на претензии. Он может самостоятельно обратится к другому специалисту, чтобы добиться желаемого, сказал собеседник издания.

По его словам, данные о компенсации затрат на операцию прописаны в постановлении правительства от 2001 года, в соответствии с которым пластика входит в перечень дорогостоящих медицинских услуг, по которым положен налоговый вычет в размере 13 процентов от затрат. Таким образом, компенсацию можно получить независимо от того, доволен пациент результатом или нет. Возврат средств положен спустя год после операции.

Ранее в сентябре сообщалось, что Бразильская подтяжка ягодиц, распространенная у звезд шоу-бизнеса, опустилась в рейтинге самых популярных операций в мире и уступила место новому тренду. Поводом к дискуссии о выходе увеличения ягодиц из моды пластический хирург Павел Голованев назвал похудение американской телезвезды Ким Кардашьян. Известно, что она сбросила семь килограммов, чтобы втиснуться платье секс-символа 1950-х годов, актрисы Мэрилин Монро, и появиться в нем на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке.

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Дина Васильева
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