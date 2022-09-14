Назван пришедший на смену увеличению ягодиц тренд в пластике

Пластический хирург Павел Голованев: бразильская подтяжка ягодиц вышла из моды

Бразильская подтяжка ягодиц, распространенная у звезд шоу-бизнеса, опустилась в рейтинге самых популярных операций в мире и уступила место новому тренду в пластике. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский пластический хирург Павел Голованев.

Поводом к дискуссии о выходе увеличения ягодиц из моды врач назвал похудение американской телезвезды Ким Кардашьян. Известно, что она сбросила семь килограммов, чтобы втиснуться платье секс-символа 1950-х годов, актрисы Мэрилин Монро, и появиться в нем на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. «После этого сразу пошли разговоры, что "попа, как у Ким" больше не в моде, а спрос на более стройные силуэты снова вырос», — рассуждает собеседник издания о пришедшей на смену пышным формам тенденции.

Голованев заметил, что в последние несколько лет в пластической хирургии возрастает интерес к натуральной красоте. «Люди хотят, чтобы эстетическое вмешательство прошло незаметно, а результат получился таким, будто так и было задумано самой природой. Женщины идут к хирургу, чтобы сделать свое тело более эстетичным, а не воссоздать чужой образ», — подвел итог эксперт.

В июле американский косметолог Саймон Уриан раскрыл секрет привлекательной внешности телезвезды Ким Кардашьян без обращения к пластическим операциям. Он заявил, что предпринимательница имеет практически идеальные пропорции лица, которые достигаются ею посредством различных косметологических вмешательств.