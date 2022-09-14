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«Медведь-ниндзя» три года терроризировал жителей острова Хоккайдо

Неуловимый «медведь-ниндзя» три года убивал коров на японском острове Хоккайдо

Кадр: STVニュース北海道 / Youtube

В поселке Сибетя на японском острове Хоккайдо завелся медведь, которому удается три года терроризировать местных жителей и при этом оставаться незамеченным. Об этом сообщает Sora News 24.

Никто из жителя Сибетя не видел медведя вживую, однако он несколько раз попадал на записи камер видеонаблюдения. По ночам неуловимый хищник нападает на скот. Подозревают, что он убил не менее 60 фермерских коров.

По словам Масами Яманака, директора Ассоциации бурых медведей полуострова Сиретоко, обычно медведь, который убивает больше животных, чем может съесть за один раз, остается в том же районе, пока снова не проголодается. Однако «медведь-ниндзя» часто съедает лишь часть убитых им коров, а затем возвращается в лес.

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Жители поселка утверждают, что у хищника острый ум и незаурядные способности. Он якобы умеет не оставлять следов и профессионально скрывается с места преступления, минуя все ловушки.

Ранее сообщалось, что обезьяна вооружилась мачете и неделю терроризировала целый город вблизи крупного национального парка в бразильском муниципалитете Корренти, штат Пиауи. Местный житель Алессандро Герра снял примата на мобильный телефон.

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Евгения Черкасова
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