Российские заключенные создали в колонии ячейку АУЕ и вымогали деньги

СКР: в новгородской колонии раскрыта экстремистская ячейка АУЕ, возбуждено уголовное дело

В Новгородской области сотрудники ФСБ, ФСИН и Следственного комитета России (СКР) выявили ячейку запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которая действовала в ИК-9. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении четверых осужденных, отбывающих наказание в колонии, возбуждено уголовное дело за организацию и участие в экстремистской организации. В ближайшее время следователи предъявят им обвинения.

По данным следствия, в 2020 году на территории исправительного учреждения начала действовать ячейка АУЕ, участники которой пропагандировали криминальную идеологию, собирали средства для поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы.

В результате обысков в нескольких камерах колонии изъяты мобильные телефоны, записки, документы с правилами жизни и поведения приверженцев АУЕ, предметы азартных игр, банковские карты, на счета которых поступали деньги от вымогательств у вновь прибывших осужденных.