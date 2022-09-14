В Ozon рассказали подробности о краже Apple Watch на одном из пунктов выдачи

В Ozon сообщили, что кражей Apple Watch на одном из пунктов выдачи занимаются органы

В пресс-службе Ozon сообщили «Ленте.ру», что кражей Apple Watch на пункте выдачи заказов уже занимаются соответствующие органы. Представитель компании отметил, что весь ущерб был возмещен агентом-франчайзи.

Ранее появилось информация, что сотрудницу ретейлера Ozon подозревают в краже около 30 часов Apple Watch. Согласно материалу Mash, 17-летняя работница Арина И. несколько недель стажировалась в пункте выдачи на улице Федосьино в Москве. Девушка оформляла возврат на посылки, после чего отправляла на склад пустые коробки, предварительно вытащив из них гаджеты. Оказалось, бойфренд стажерки работал в соседнем ПВЗ и вполне мог вдохновлять свою вторую половинку.

«Наши системы контроля возвратов и антифрода работают выверено, поэтому различные попытки мошеннических действий мы выявляем оперативно. В данном случае служба безопасности несколько недель назад раскрыла инцидент, но, чтобы установить все детали, мы провели процедуры контрольной закупки», — сообщил в пресс-службе компании.

Также в Ozon отметили, что никто из покупателей от мошеннической схемы не пострадал. «Сотрудники пункта выдачи оформляли заказы на себя с "одноразовых аккаунтов", а потом подменяли товар в заказе, отправляя другой. Таким образом, у них оставался и товар, и деньги», — объяснили в компании.

Пресс-служба сообщила, что сотрудники, совершавшие кражи, больше не работают в пункте. «Ими занимаются соответствующие органы», — добавили в компании. В Ozon также подчеркнули, что ущерб от мошеннических схем был полностью возмещен агентом-франчайзи.

«Мошеннические действия совершены персоналом пункта выдачи, которым управляет агент-франчайзи. Поэтому штраф за подмену товаров выставлен агенту — он уже полностью возместил ущерб», — сообщили в компании.

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