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17-летнюю работницу Ozon заподозрили в краже Apple Watch на 700 тысяч рублей

17-летнюю работницу Ozon подозревают в краже 30 часов Apple Watch на 700 тысяч рублей

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудницу ретейлера Ozon подозревают в краже около 30 часов Apple Watch, ранее оплаченных клиентами платформы. Об этом сообщает Mash.

Согласно материалу, 17-летняя работница Арина И. несколько недель стажировалась в пункте выдачи на улице Федосьино в Москве. Девушка оформляла возврат на посылки, которые клиенты не забирали вовремя, после чего отправляла на склад пустые коробки, предварительно вытащив из них гаджеты. Впоследствии она продавала часы на других ресейл-платформах.

Известно, что только через месяц служба безопасности Ozon обратила внимание на махинации стажерки и поймала ее с поличным. Выяснилось, что полученные с продажи Apple Watch средства сотрудница тратила на продвижение своего блога в социальных сетях. Предварительная сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.

В апреле у россиянина в ресторане украли чемодан Louis Vuitton с крупной суммой денег. Специалист по драгоценным металлам Олег Войтович посетил заведение Valenok в Москве. Впоследствии он оставил на диване чемодан люксового бренда, где находился кошелек марки Botegа Veneta с 2,8 миллиона рублей наличными и банковскими картами внутри. Когда он решил покинуть ресторан, то обнаружил, что чемодан пропал. Найти его так и не удалось.

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Майя Пономаренко
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