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На Украине заявили о получении от России сигналов о переговорах

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев получал от России сигналы о переговорах

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Украина получала от отдельных российских официальных лиц сигналы о готовности вести переговоры, заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала France 24.

«Были демарши — публичные и непубличные — со стороны различных групп российских официальных лиц. Очевидно, Украина никогда не отказывалась от переговоров, но, учитывая тяжесть преступлений, совершенных Россией на нашей территории, почва для переговоров совсем не та, что была в феврале», — сказала Стефанишина.

При этом она не стала уточнять, когда именно это произошло. Не дала вице-премьер и ясного ответа, случилось ли это после начала наступления Украины на Харьковском направлении. Однако Стефанишина отметила, что вести переговоры с Россией Украина будет только после завершения своего контрнаступления.

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«После этого мы будем готовы к переговорам, основанным не на российских ультиматумах, а на том, что позволило бы не только закончить войну, но и избежать новой на нашей земле, когда Россия восстановит резервы», — резюмировала чиновник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что союзные войска продвигаются при наступлении в районе Соледара и Артемовска. Он также отметил, что после ряда удачных атак в районе Артемовска Украина понесла колоссальные потери.

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