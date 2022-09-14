В ЛНР сообщили о продвижении союзных войск в районе Соледара и Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о продвижении союзных войск в районе Соледара и Артемовска

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что союзные войска продвигаются при наступлении в районе Соледара и Артемовска. Его цитирует РИА Новости.

«На некоторых участках местности у нас есть существенные успехи — это населенный пункт Соледар и населенный пункт Артемовск. Сейчас мы продвигаемся вперед, выбиваем противника и планомерно освобождаем данный населенный пункт (Соледар — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Марочко.

Он также отметил, что после ряда удачных атак в районе Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ дважды за сутки пытались прорваться на горловском направлении, однако им это не удалось. Противник, по его словам, предпринимал попытки прорыва до батальона.