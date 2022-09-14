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В ДНР сообщили о безуспешных попытках ВСУ прорваться на горловском направлении

Глава ДНР Пушилин: ВСУ дважды за сутки пытались прорваться на горловском направлении

Фото: : Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки пытались прорваться на горловском направлении, однако им это не удалось. Его слова передает ТАСС.

Пушилин уточнил, что противник предпринимал попытки прорыва силами до батальона. «Нашими подразделениями действия противника были прерваны, нанесено огневое поражение», — добавил он.

13 сентября сообщалось, что украинская армия вела обстрел Горловки, а также предпринимала попытки продвинуться на горловском направлении со стороны Дзержинска. Союзные силы не дали им этого сделать.

11 сентября Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» за окраины Артемовска. Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

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Варвара Кошечкина
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