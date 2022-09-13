В ДНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на горловском направлении
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на горловском направлении. Его цитирует ТАСС.
«Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», — сказал глава республики.
Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут — Дзержинск в Донбассе. В настоящее время развивается наступление на поселок Зайцево.
11 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы «вгрызлись» за окраины Артемовска. Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.