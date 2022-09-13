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В ДНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на горловском направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил о пресечении попытки прорыва ВСУ в горловском направлении

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на горловском направлении. Его цитирует ТАСС.

«Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», — сказал глава республики.

Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут — Дзержинск в Донбассе. В настоящее время развивается наступление на поселок Зайцево.

11 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы «вгрызлись» за окраины Артемовска. Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.

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Алевтина Запольская
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