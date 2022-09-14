Киев отказал Донбассу в переговорах о пленных украинцах

Омбудсмен Украины Лубинец заявил, что отказывается вести переговоры о пленных с ЛНР и ДНР

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отказывается вести переговоры об украинских пленных с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Готов вести разговор об освобождении наших граждан с российской стороной — омбудсменом Российской Федерации, госпожой Татьяной Москальковой. Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР», — утверждает Лубинец.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у Донецка нет возможности напрямую разговаривать с Киевом о судьбе своих граждан. Республика регулярно обращается к Москве за помощью. Процесс переговоров по обмену пленными между ДНР и Украиной Пушилин охарактеризовал как очень сложный.

