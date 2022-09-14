Украину назвали полигоном США для утилизации вооружений

Посол Антонов заявил, что США превращают Украину в полигон для утилизации вооружения

США превращают Украину в полигон для утилизации старого вооружения. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в украинском конфликте американцы также апробируют свои оружейные новинки. При этом Антонов подчеркнул, что поставки Киеву дальнобойного вооружения могут сделать США стороной этого вооруженного конфликта.

В начале сентября американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Уточнялось, что Вашингтон консультирует Киев по военным вопросам, но окончательные решения принимают украинцы.