В Польше проголосовали за требование военных репараций от Германии

Сейм Польши принял резолюцию о репарациях от Германии за ущерб во Второй мировой войне

Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб от Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

В нижней палате парламента за принятие документа отдали голоса 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались. Законопроект был составлен фракцией «Право и справедливость». В нем говорится, что Польша никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством».

Также в документе подчеркивается, что Варшава «никогда не отказывалась от претензий» к ФРГ по этому вопросу. «Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических», — подчеркнули в парламенте.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.