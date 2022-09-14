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Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Владимир Сунгоркин

Владимир Сунгоркин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении медиаменеджера.

По информации агентства, причиной смерти журналиста стал инсульт.

В апреле 2022 года Евросоюз ввел санкции против главреда «Комсомольской правды». Помимо него в санкционный список попали гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года. В 1976 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

В 1976-1981 годах журналист работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Позже он стал корреспондентом газеты «Советская Россия» в Приморском крае и Сахалинской области. В 1985 вернулся в «Комсомольскую правду» и занял должность заместителя редактора отдела рабочей молодежи. В 1997 году Сунгоркин стал главредом газеты, а с 2002 года — гендиректором издательского дома «Комсомольская правда».

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Асель Минбаева
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