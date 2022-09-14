Гутерриш обсудил с Путиным продление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш обсудил с президентом России Путиным продление зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление зерновой сделки, заключенной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и ее возможное продление и расширение», — заявил Гутерриш во время пресс-конференции.

Ранее Гутерриш заявил, что зерновая сделка не спасает беднейшие слои населения мира от угрозы голода, а весь мир — от дефицита продовольствия.