Культовая порнозвезда предложила запретить порно

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала к запрету порно

Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс (Lana Rhoades) считает, что порнография должна быть запрещена. Откровение прозвучало в вышедшем в августе интервью культовой актрисы фильмов для взрослых YouTube-каналу The Skinny Confidential, на которое издание Daily Star обратило внимание в среду, 14 сентября.

«Лишь один процент или даже меньше от всего количества порноактрис смогут повторить мой успех. Порно — невыгодный карьерный путь, его должны запретить и признать незаконным», — предложила Роудс, которая работала в индустрии всего восемь месяцев, однако ролики с ее участием до сих пор остаются наиболее просматриваемыми на крупных порносайтах.

Также Роудс призвала профильные ресурсы удалить видео с ее участием. 26-летняя актриса вспомнила, что снималась в порно, когда ей было 19 лет, и это свое решение ей до сих пор кажется странным.

«Мне даже не нравится заниматься сексом! Честно говоря, я даже могу назвать себя асексуальной. Я никогда не флиртую с людьми, не нахожу их привлекательными, и я была такой всегда, — сказала Роудс, добавив, что в порнороликах нет ничего настоящего, а все эмоции актеров — постановочные. — Во время съемок я постоянно думала, какое лицо мне сделать, какой звук издать и что еще я могу предпринять, чтобы фильм стал лучше».

Тем временем популярная модель OnlyFans Фенелла Фокс, заработавшая за два с половиной года 400 тысяч фунтов стерлингов (27,8 миллиона рублей) на порносервисе, пожаловалась, что ей не хватает денег на оплату аренды жилья. По ее словам, рост стоимости жизни привел к тому, что мужчины сократили траты на порнографию.