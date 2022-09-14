Фондовый рынок США рекордно обвалился после новости о замедлении инфляции до 8,3%

Недостаточное, по мнению американских инвесторов, замедление годовой инфляции в США привело к обвалу местного фондового рынка, свидетельствуют данные торговых площадок. Падение стало рекордным с июня 2020 года, пишет CNBC.

По итогам биржевых торгов 13 сентября индекс Dow Jones упал на 3,94 процента до 31 104,97 пункта, в то время как S&P 500 рухнул на 4,32 процента до 3 932,69 пункта. Также обвалился индекс Nasdaq Com — падение составило 5,16 процента, до 11 633,57 пункта. Все акции ведущих индексов Dow Jones и S&P 500 завершили сессию снижением. 14 сентября в ходе торгов перед основной сессией фьючерсы, привязанные к данным индексам, показывают минимальный рост.

Обвал американского рынка негативно повлиял на ситуацию на азиатских биржах — упали крупнейшие индексы Shanghai SE Composite Index, Hang Seng и Nikkei 225. Аналогичным образом отреагировали на обстановку с американскими индексами европейские акции и рынок криптовалют: биткоин за день обвалился почти на 9 процентов, что стало самым большим снижением с июня.

Изменения на рынке акций США могут быть вызваны обеспокоенностью инвесторов насчет сохранения жесткого подхода Федеральной резервной системы (ФРС) к повышению ставок. Новые данные по инфляции заставили инвесторов избавляться от рисковых активов, в которые они начали возвращаться в последние недели, отметило агентство Bloomberg.

Аналитики ожидали, что проводимая денежно-кредитная политика сможет сдержать разгоняющуюся инфляцию, и прогнозировали, что рост цен в США в августе составит 8,1 процента против 8,5 в июле. Однако показатель снизился только до 8,3 процента.