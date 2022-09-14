Карл III выругался из-за перьевой ручки

Король Великобритании Карл III разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки и выругался

Король Великобритании Карл III разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки, не смог сдержать недовольство и выругался. Инцидент показал телеканал SkyNews.

Монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в североирландском графстве Даун. Сначала монарх написал не ту дату, уточнив у помощника, какой сегодня день. Затем заметил, что ручка испачкала ему руку, воскликнув: «О господи, ненавижу это».

После он передал перо королеве-консорту Камилле. Супруга Карла III заметила, что ручка продолжает течь — приближенные тут же ее забрали. В свою очередь король, вытирая чернила носовым платком, проговорил: «Я не могу носить эту проклятую штуковину… каждый раз эта мерзость».

Накануне стало известно, что британский король и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец — он подвергнется реконструкции до 2027 года.