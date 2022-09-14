Российским туристам назвали выдающие шенгенские визы страны

В РСТ сообщили, что 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать россиянам визы

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал россиянам страны, выдающие шенгенскую визу с целью туризма. Об этом сообщили «Известия».

По словам эксперта, 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать отечественным туристам краткосрочные визы. Среди них — Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

При этом специалист пояснил, что выход Евросоюза из соглашения о безвизовом режиме с Россией не подразумевает прекращения выдачи краткосрочных виз, а лишь влияет на сложность и сроки оформления шенгена.

В частности, с 12 сентября Испания, Португалия, Швеция, Норвегия и Франция увеличили срок рассмотрения документов до 45 дней, Исландия — до 40 дней, Хорватия — до 30, Австрия, Венгрия, Германия и Мальта — до 15. При этом в диппредставитльствах Греции и Италии в России сообщили, что пока у них нет никаких инструкций в связи с обновленным режимом.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз россиянам. По словам руководителя консульского департамента МИД республики Юсси Таннера, полный запрет на выдачу виз россиянам в настоящий момент маловероятен, так как такое решение нужно принимать на уровне всего ЕС.

