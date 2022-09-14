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ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана

WarGonzo сообщил, что ВСУ снова приступили к штурму Красного Лимана

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь приступили к штурму города Красный Лиман. Об этом в среду, 14 сентября, в Telegram-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

По данным его источников в Краснолиманском районе, бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», ведут бой на подступах к населенному пункту. Там украинские военнослужащие атакуют отдельные позиции.

«Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление», — рассказал журналист и отметил, что ситуация на данном направлении пока не критическая, однако может приблизиться к таковой.

Уточняется, что в зоне боевых действий несет службу комендантский полк Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Он же обеспечивает порядок в городе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные вместе с силами республики отразили попытку ВСУ организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом.

По его словам, во вторник, 13 сентября, украинские военные трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, однако им этого не удалось.

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Варвара Кошечкина
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