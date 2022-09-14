В ДНР заявили об отражении попытки наступления ВСУ

Пушилин: союзные силы отразили попытку наступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом

Российские военные вместе с силами Донецкой народной республики (ДНР) отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, во вторник, 13 сентября, украинские военные трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, однако им этого не удалось. В районе Щурово ВСУ попытались пойти в контрнаступление, но атаку успешно отбили союзные силы, заявил Пушилин.

Сейчас, по его словам, обстановка под Красным Лиманом стабилизировалась, какие-либо действия украинских сил в районе Ямполя также удалось пресечь. При этом у базирующихся в Святогорске украинских военных наблюдается нехватка людей и боеприпасов, добавил глава ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться на горловском направлении. «Были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено», — сказал глава республики.