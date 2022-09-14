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Бритни Спирс оправдалась после скандала с Кристиной Агилерой

Бритни Спирс оправдалась после критики концертной деятельности Кристины Агилеры

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бритни Спирс оправдалась после критики концертной деятельности Кристины Агилеры. Своим мнением артистка поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Спирс опубликовала в своем аккаунте пост, в котором отметила, что Агилера специально подбирает в подтанцовку людей крупнее себя, чтобы на их фоне казаться худее.

«Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой», — написала исполнительница, после чего ее начали критиковать в Сети и обвинять в бодишейминге. Сама Агилера не стала комментировать слова певицы в свой адрес и отписалась от нее.

После этого Спирс опубликовала новый пост, в котором заявила, что не хотела никого критиковать: «Я ни в коем случае не пыталась критиковать прекрасное тело Кристины Агилеры. Однажды я летела на ее шоу, и главное, что я отметила, — насколько разные люди выступают вместе с нами на сцене. Я даже не упоминала Кристину в своем посте. Я была очень вдохновлена ее шоу и тем, насколько она сильная. Спасибо, Кристина, что вдохновляешь меня!»

Помимо этого, артистка добавила, что замечания в адрес подтанцовки своей коллеги она опубликовала из-за неуверенности в себе, которую она испытывает с тех пор, как «родители и СМИ несправедливо обошлись» с ней.

Ранее Бритни Спирс заявила, что может прекратить концертную деятельность.

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Анастасия Астахова
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