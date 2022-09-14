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Названа причина смерти главреда «Комсомольской правды»

Источник ТАСС заявил, что главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер от инсульта

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер от инсульта. Причину смерти ТАСС назвал источник в окружении медиаменеджера.

«Причиной смерти стал инсульт», — заявил собеседник агентства.

«Комсомольская правда» в своем Telegram-канале сообщила, что главред издания скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Она была посвящена сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, уточнили в редакции.

О смерти Сунгоркина стало известно утром в среду, 14 сентября. Главред издания ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, после чего работал корреспондентом газеты «Комсомольская правда». В 1981 году покинул издание, вернулся в него в 1985 году. В 1997 году Сунгоркин был избран главным редактором газеты, с 2002 года являлся генеральным директором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».

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Маргарита Щигарева
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