Названа причина смерти главреда «Комсомольской правды»

Источник ТАСС заявил, что главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер от инсульта

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер от инсульта. Причину смерти ТАСС назвал источник в окружении медиаменеджера.

«Причиной смерти стал инсульт», — заявил собеседник агентства.

«Комсомольская правда» в своем Telegram-канале сообщила, что главред издания скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Она была посвящена сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, уточнили в редакции.

О смерти Сунгоркина стало известно утром в среду, 14 сентября. Главред издания ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, после чего работал корреспондентом газеты «Комсомольская правда». В 1981 году покинул издание, вернулся в него в 1985 году. В 1997 году Сунгоркин был избран главным редактором газеты, с 2002 года являлся генеральным директором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».

