В популярных отелях Турции закончились места для туристов

TourDom: в популярных отелях Турции практически закончились места до середины октября

На курортах Турции зафиксирована крайне высокая загрузка отелей — места в большинстве объектов размещения почти закончились вплоть до середины октября. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам турагентов, практически все популярные гостиницы страны «встали на стоп» и недоступны для бронирования на ближайшие даты. Например, места в пятизвездочном комплексе LIU Resort в Сиде распроданы до 10 октября.

«Отель работает второй год, и полная загрузка означает, что его уже знают и турагенты и туристы», — заявил представитель гостиницы Елена Малиновская и добавила, что недельный отдых с вылетом из Москвы и размещением на all inclusive во второй половине октября обойдется в 208 тысяч рублей на двоих.

На 1,5 месяца также недоступны крупные отели категории пять звезд Voyage Sorgun в Сиде, Litore Resort Hotel and Spa и Rubi Platinum Spa Resort & Suites, Delphin Diva Premiere в Аланье, а также другие места размещения, куда стоимость недельных туров на двоих стартует от 140 тысяч рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что в ряде гостиниц Турции, среди которых Titanic, Swandor, LIU Resort и Alva Donna, перестали принимать карты «Мир» некоторых банков. По словам отдыхающих, в отелях стабильно работают только карты «Тинькофф» с платежной системой «Мир».