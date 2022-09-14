Девушка раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети

Блогерша average_at_best_ призналась, что стирает бюстгальтер примерно один раз в год

Блогерша с никнеймом average_at_best_ раскрыла частоту стирки своего бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка сняла ответ на видео, в котором спрашивалось о периодичности очистки данного вида нижнего белья от загрязнений. Так, она призналась, что стирает указанный предмет гардероба примерно один раз в год.

Заявление юзерши вызвало противоречивую реакцию у других пользовательниц, которые также поделились подробностями ухода за своей одеждой. «Главное, чтобы их вообще стирали», «Бюстгальтеры кто-то стирает?», «Я свои — нет», «Мне 23, не стирала с седьмого класса», «Надеваю чистое белье каждый день. Я уборщица и сильно потею во время работы», «Два раза в неделю закидываю в стиральную машину», «Ежедневно», «После того, как надела бра два раза подряд», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре биохимик Элль Маклеман (Elle Macleman) раскрыла опасность ношения одних и тех же трусов несколько дней подряд. По словам специалистки, подобное поведение способствует возникновению различных болезней. «У тех, кто ложится спать в трусах, которые они носили на протяжении всего дня, потенциально повышается риск появления молочницы, вагинита и бактериального вагиноза, — рассказала она. — А те, кто не меняет и не стирает нижнее белье после тренировки, могут заметить усиление запаха тела и появление прыщей».