Мужчина отметил 100-летний юбилей и назвал оригинальный секрет своего долголетия

100-летний Филип Мелвилл назвал красивых женщин секретом своего долголетия

100-летний житель США отпраздновал юбилей и назвал секрет своего долголетия. Об этом сообщает Alexandria Now.

Филип Мелвилл родился в 1922 году во Франции. В возрасте 19 лет он бежал из страны, находившейся под оккупацией нацистской Германии. Позже мужчина перебрался в США и уже 50 лет живет в городе Александрия, штат Вирджиния.

В Америке Мелвилл выучился на инженера-строителя и посвятил этой профессии всю жизнь. Оригинальную причину своего долголетия мужчина назвал на официальном мероприятии, где присутствовали и другие долгожители Александрии. «Секрет моего долголетия — красивые женщины! Рядом с ними остаешься молодым», — отметил юбиляр.

На специальной встрече, организованной городскими властями, присутствовали четыре долгожителя, недавно отпраздновавшие дни рождения. Именинники получили памятные подарки и сертификаты, подтверждающие их особый статус.

Ранее сообщалось, что 106-летний житель США назвал три главных принципа долгой и счастливой жизни. Один из них заключается в том, чтобы не ссориться с женой.