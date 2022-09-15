Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина отметил 100-летний юбилей и назвал оригинальный секрет своего долголетия

100-летний Филип Мелвилл назвал красивых женщин секретом своего долголетия

Фото: Vladimir Godnik / moodboard / Globallookpress.com

100-летний житель США отпраздновал юбилей и назвал секрет своего долголетия. Об этом сообщает Alexandria Now.

Филип Мелвилл родился в 1922 году во Франции. В возрасте 19 лет он бежал из страны, находившейся под оккупацией нацистской Германии. Позже мужчина перебрался в США и уже 50 лет живет в городе Александрия, штат Вирджиния.

В Америке Мелвилл выучился на инженера-строителя и посвятил этой профессии всю жизнь. Оригинальную причину своего долголетия мужчина назвал на официальном мероприятии, где присутствовали и другие долгожители Александрии. «Секрет моего долголетия — красивые женщины! Рядом с ними остаешься молодым», — отметил юбиляр.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

На специальной встрече, организованной городскими властями, присутствовали четыре долгожителя, недавно отпраздновавшие дни рождения. Именинники получили памятные подарки и сертификаты, подтверждающие их особый статус.

Ранее сообщалось, что 106-летний житель США назвал три главных принципа долгой и счастливой жизни. Один из них заключается в том, чтобы не ссориться с женой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Пригожин ответил на вопрос о зэках на Украине фразой «либо они, либо ваши дети»
The Sims 4 станет бесплатной
США ввели санкции против Кадырова
США расширили санкции против России
Стало известно о давлении США на Германию для усиления поддержки Украины
Названо число вернувшихся из ЕС украинских беженцев
Неизвестный купил дом бывшего президента США
Хирург рассказал об опасности сидения нога на ногу
Мужчина отметил 100-летний юбилей и назвал оригинальный секрет своего долголетия
По Кривому Рогу в третий раз за сутки нанесли ракетный удар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.