Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

106-летний мужчина назвал три главных принципа счастливого долголетия

106-летний Гарольд Шаллер посоветовал не спорить с женой ради семейного счастья

Фото: WINK Digital Media

Долгожитель из США отпраздновал очередной день рождения и назвал три главных принципа долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает WINK-TV.

Гарольд Шаллер из города Нейплс, штат Флорида, родился 7 сентября 1916 года. Он был участником Второй мировой войны, а после завел семью. По его словам, жена и дети — самое ценное, что есть в его жизни.

На вопрос о том, в чем заключается главный секрет долголетия, Шаллер ответил: «Не умирайте». 106-летний мужчина также посоветовал молодым людям не стареть, а секретом семейного счастья назвал умение не спорить с женой.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Долгожитель, проживающий в доме престарелых, отпраздновал день рождения в окружении друзей и родных. На праздничном ужине он съел большую тарелку спагетти с фрикадельками и понадеялся устроить такую же вечеринку в честь своего 107-летия в 2023 году.

Ранее 105-летний долгожитель из США и назвал причины своего долголетия. Уильям Паркер Дарвин из штата Техас считает, что прожил так долго благодаря особому завтраку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области назвали причину отвода российских войск
Сербия выступила против вступления в ЕС
В ДНР назвали место проведения трибунала над украинскими военными
Блогерша Блиновская рассказала об отношениях с Собчак после интервью
Перечислены регионы мира с жильем по цене квартиры в Москве
Раскрыта связь регулярных тренировок и профилактики рака груди
Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной
Названы последствия использования угля для получения энергии в Европе
Меган Маркл в траурном наряде обвинили в подражании Кейт Миддлтон
Бари Алибасов попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.