106-летний мужчина назвал три главных принципа счастливого долголетия

106-летний Гарольд Шаллер посоветовал не спорить с женой ради семейного счастья

Долгожитель из США отпраздновал очередной день рождения и назвал три главных принципа долгой и счастливой жизни. Об этом сообщает WINK-TV.

Гарольд Шаллер из города Нейплс, штат Флорида, родился 7 сентября 1916 года. Он был участником Второй мировой войны, а после завел семью. По его словам, жена и дети — самое ценное, что есть в его жизни.

На вопрос о том, в чем заключается главный секрет долголетия, Шаллер ответил: «Не умирайте». 106-летний мужчина также посоветовал молодым людям не стареть, а секретом семейного счастья назвал умение не спорить с женой.

Долгожитель, проживающий в доме престарелых, отпраздновал день рождения в окружении друзей и родных. На праздничном ужине он съел большую тарелку спагетти с фрикадельками и понадеялся устроить такую же вечеринку в честь своего 107-летия в 2023 году.

Ранее 105-летний долгожитель из США и назвал причины своего долголетия. Уильям Паркер Дарвин из штата Техас считает, что прожил так долго благодаря особому завтраку.