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105-летний мужчина назвал поспособствовавший его долголетию завтрак

105-летний Уильям Дарвин из США назвал фрукты, сок и тосты на завтрак секретом долголетия

Фото: menafn

105-летний долгожитель из США отметил очередной день рождения и назвал продукты на завтрак, которые способствовали его долголетию. Об этом сообщает EIN Presswire.

Уильям Паркер Дарвин родился 19 августа 1917 года в городе Калверт, штат Техас. Мужчина служил на подводной лодке в годы Второй мировой войны, а после поселился в Лас-Вегасе, штат Невада. Мужчина был трижды женат и стал отцом троих детей.

Дарвин всегда отличался крепким здоровьем, уже в преклонном возрасте работал в службе охраны одного из конференц-центров Лас-Вегаса, а на пенсию вышел в 100 лет. Он называет секретом своего долголетия здоровый образ жизни. Пенсионер советует начинать каждый день с завтрака, в который входят зерновые хлопья, фрукты, сок и тосты.

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Обычно долгожитель приезжал в родной Техас на день рождения, но после смерти третьей жены и выхода на пенсию, он принял приглашение племянницы и окончательно переехал в ее дом недалеко от Далласа. В 105 лет Дарвин не пьет никаких лекарств и принимает только витамины. Кроме того, американец остается заядлым читателем и «проглатывает» по несколько книг в неделю.

Ранее сообщалось, что 105-летняя Бетти Энн Чендлер из американского города Сан-Хосе раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго благодаря активному образу жизни.

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Никита Савин
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