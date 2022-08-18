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105-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

105-летняя Бетти Энн Чендлер из Сан-Хосе назвала ходьбу причиной своего долголетия

Фото: Julia Halprin Jackson / SJSU NewsCenter

Долгожительница из США отпраздновала очередной день рождения и назвала главную причину своего долголетия. Об этом сообщает SJSU NewsCenter.

105-летняя Бетти Энн Чендлер из города Сан-Хосе, штат Калифорния, отметила знаменательную дату 17 августа. Во время вечеринки в честь дня рождения она раскрыла свой секрет: «Я каждый день хожу. Никогда не сижу на месте».

Женщина считает, что, помимо активного образа жизни, для долголетия необходим позитивный настрой. «Если вы улыбаетесь кому-то, то вам улыбаются в ответ. Танцуйте счастливо, и люди вокруг тоже будут радоваться», — посоветовала она.

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Несмотря на возраст, Чендлер по-прежнему живет в собственном доме. Помимо регулярных прогулок, она занимается вязанием и учится на онлайн-курсах рисования, которые ведет ее внучка.

Чендлер начала работать счетоводом в семейном магазине, когда еще ходила в школу. Позже женщина поступила в Университет штата Калифорния в Сан-Хосе и получила диплом учителя. Она познакомилась с будущим мужем в университете, и они поженились сразу после окончания учебы перед самым началом Второй мировой войны. Несколько лет Чендлер проработала в школе. Когда у нее родился первый ребенок, они с супругом открыли собственный магазин велосипедов, которым американка управляла до выхода на пенсию. У пары родились пятеро детей.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Великобритании назвала суровое детство причиной своего долголетия. Эмма Кэрнс из Белфаста заявила, что обязана крепким здоровьем тому, что ей приходилось ходить в школу босиком из-за бедности.

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Никита Савин
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