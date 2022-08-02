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100-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет своего долголетия

Belfast Live: 100-летняя долгожительница объяснила свой почтенный возраст ходьбой босиком

Фото: Sharon Cairns / MGN Limited

Жительница Великобритании отметила 100-летний юбилей и раскрыла неожиданный секрет своего долголетия. Об этом сообщает Belfast Live.

Эмма Кэрнс из Белфаста родилась в провинции Ольстер 26 июля 1922 года и провела там всю жизнь. Женщина стала матерью трех сыновей и трех дочерей. Сейчас у нее 18 внуков и 23 правнука. Поздравить долгожительницу собралась вся ее семья и многочисленные друзья, а главным подарком стала открытка от королевы Елизаветы II.

Кэрнс объясняет свой почтенный возраст образом жизни в детстве. Ее семья была очень бедной, поэтому она трудилась с малых лет. «Она всегда говорила, что ей всегда приходилось очень много работать, потому что времена были суровыми. Она нам рассказывала, как ходила в школу босиком, и свое долголетие связывает именно с этим. Это очень сильная женщина», — сказала дочь пенсионерки.

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Даже в почтенном возрасте Кэрнс старается не сидеть без дела и побольше двигаться. Сейчас она уже не может ходить так много, как раньше, но по-прежнему ведет активный образ жизни.

Ранее 100-летняя Пэм Кэттеролл назвала любимый алкогольный напиток главным секретом своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго благодаря тому, что выпивает порцию виски каждый вечер.

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Никита Савин
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