Выглядящая на 20 лет 39-летняя женщина раскрыла секрет молодости

Выглядящая на 20 лет 39-летняя женщина назвала секретом молодости правильное питание

Жительница Штутгарта, Германия, в 39 лет выглядит на 20 и объясняет это правильным питанием. Свои секреты красоты и молодости она раскрыла в материале Daily Star.

Адриана Кшесняк переехала в Германию в 2016 году после развода с первым мужем. Теперь она занимается модой и живет со своим вторым супругом. У пары пока нет детей, хотя Кшесняк мечтает о потомстве. Она безуспешно пытается забеременеть с 20 лет и уже начала задумываться об усыновлении ребенка.

«В 20 лет у меня всегда было ощущение, что мне есть что доказывать, что от меня все чего-то ждут. Сейчас я живу в гармонии с собой и стараюсь меньше переживать. Я начала читать книги по саморазвитию и решила перестать искать подтверждения своей значимости в других людях», — говорит женщина.

Секретом своей молодости Кшесняк считает внутреннюю гармонию, невысокий рост и особенности рациона. Она регулярно употребляет суперфуды, в частности куркуму и масло черного тмина. Женщина ест мясо не больше трех раз в неделю и никогда не питается полуфабрикатами.

Кшесняк регулярно использует солнцезащитный крем, чтобы сохранить молодость кожи, и пьет много воды.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, в 60 лет выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секреты молодости и красоты. Она считает секретом своей молодости растительную диету, регулярные занятия спортом и ежедневно выпиваемые два литра воды.