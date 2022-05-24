Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секреты молодости

Daily Mirror: 60-летняя британка рассказала, что выглядит вдвое моложе благодаря питанию

Фото: @eudoraokoroandrew

Жительница Великобритании, в 60 лет выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секреты молодости и красоты. Ее историю публикует Daily Mirror.

60-летняя диджей и преподаватель танцев Эудора Окоро рассказала, что в юности стеснялась своей худобы и пыталась набрать вес. Отец заметил это и попытался ее успокоить: «Не беспокойся, твоя мама тоже была худой, пока ей не стукнуло 30, а потом она располнела». Такая перспектива настолько напугала Окоро, что с тех пор она всегда следила за своим питанием.

По словам женщины, с возрастом она только хорошела. Когда ей было 30 лет, кассиры и официанты по-прежнему считали ее несовершеннолетней и отказывались продавать ей алкоголь. Когда британка стала старше, она захотела принять участие в тестировании антивозрастного крема, но сотрудники компании-производителя отказали ей из-за слишком молодой внешности.

Окоро считает секретом своей молодости растительную диету, регулярные занятия спортом и ежедневно выпиваемые два литра воды. «Если у вас нет каких-то заболеваний, я считаю, что то, как вы стареете, полностью зависит от вас», — сказала она.

Материалы по теме:
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019

В 2019 году британка овдовела и спустя несколько лет траура решила снова начать ходить на свидания. По ее словам, молодая внешность во многом осложняет процесс поиска партнера, поскольку на нее обращают внимание слишком молодые мужчины.

Ранее сообщалось, что выглядящая вдвое моложе своего возраста 53-летняя жительница Канады раскрыла секреты молодости и красоты. Она рассказала, что для сохранения молодости тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В России раскрыли подробности о реформе накопительных пенсий
Украинские военные артиллерией разрушили элитный поселок в Харьковской области
Экс-посол России рассказал о подготовке Японии к конфликту с Китаем
Украина заминировала единственный выход из херсонского порта в Черное море
Красный Крест заявил об открытом диалоге по военнопленным с омбудсменом в России
Онколог рассказал об эффективности прививок от ВПЧ для взрослых женщин
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секреты молодости
Власти Молдавии купили газ у «Молдовагаза» для погашения долга «Газпрому»
В США оценили российские беспилотники
Названа причина затягивания принятия Украины в Евросоюз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.