Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секреты молодости

Daily Mirror: 60-летняя британка рассказала, что выглядит вдвое моложе благодаря питанию

Жительница Великобритании, в 60 лет выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секреты молодости и красоты. Ее историю публикует Daily Mirror.

60-летняя диджей и преподаватель танцев Эудора Окоро рассказала, что в юности стеснялась своей худобы и пыталась набрать вес. Отец заметил это и попытался ее успокоить: «Не беспокойся, твоя мама тоже была худой, пока ей не стукнуло 30, а потом она располнела». Такая перспектива настолько напугала Окоро, что с тех пор она всегда следила за своим питанием.

По словам женщины, с возрастом она только хорошела. Когда ей было 30 лет, кассиры и официанты по-прежнему считали ее несовершеннолетней и отказывались продавать ей алкоголь. Когда британка стала старше, она захотела принять участие в тестировании антивозрастного крема, но сотрудники компании-производителя отказали ей из-за слишком молодой внешности.

Окоро считает секретом своей молодости растительную диету, регулярные занятия спортом и ежедневно выпиваемые два литра воды. «Если у вас нет каких-то заболеваний, я считаю, что то, как вы стареете, полностью зависит от вас», — сказала она.

В 2019 году британка овдовела и спустя несколько лет траура решила снова начать ходить на свидания. По ее словам, молодая внешность во многом осложняет процесс поиска партнера, поскольку на нее обращают внимание слишком молодые мужчины.

Ранее сообщалось, что выглядящая вдвое моложе своего возраста 53-летняя жительница Канады раскрыла секреты молодости и красоты. Она рассказала, что для сохранения молодости тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.