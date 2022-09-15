Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Абхазии заявили о высокой вероятности войны с Грузией

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что вероятность новой войны с Грузией высока

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

В Абхазии вероятность новой войны с Грузией оценивают как достаточно высокую, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Инал Ардзинба во время заседания общественного совета. Об этом сообщает ТАСС.

«Вероятность военного конфликта (со стороны Грузии — прим. «Ленты.ру») оценивается как достаточно высокая», — заявил Ардзинба.

Глава абхазского МИД напомнил слова лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможности проведения референдума по открытию второго фронта против России.

«Затем он сказал, что референдума не будет. Заявления - это одно, а дела — это другое. Дела заключаются в том, что растут контракты на поставки боевых разведывательных беспилотников, постоянные учения с натовцами, растущие консультации, 300 млн долларов в год и т.д. Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — объяснил Ардзинба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Си Цзиньпином
Добыча и экспорт «Газпрома» рухнули
В Абхазии заявили о высокой вероятности войны с Грузией
Мазепин ответил на вопрос о смене спортивного гражданства
Показаны снижающие риск деменции здоровые привычки
Суд на Украине продлил содержание под стражей Медведчуку
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА на Ставрополье
Новак назвал уровень снижения поставок российского газа в Европу в 2022 году
Россияне придумали необычный способ спрятать евро на границе с Финляндией
На льготную ипотеку в России дополнительно направят десятки миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.