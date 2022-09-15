В Грузии объяснили идею референдума по второму фронту против России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе назвал сарказмом идею референдума по фронту против РФ

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил, что его слова об идее провести референдум по вопросу открытия «второго фронта» против России было сарказмом с долей иронии. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны», — сказал политик. Он добавил, что жители Грузии могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, однако «сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает».

Кобахидзе ранее заявил, что власти Грузии на фоне призывов Киева могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия второго фронта против России. По его словам, ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.