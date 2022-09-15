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В Грузии объяснили идею референдума по второму фронту против России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе назвал сарказмом идею референдума по фронту против РФ

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил, что его слова об идее провести референдум по вопросу открытия «второго фронта» против России было сарказмом с долей иронии. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны», — сказал политик. Он добавил, что жители Грузии могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, однако «сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает».

Кобахидзе ранее заявил, что власти Грузии на фоне призывов Киева могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия второго фронта против России. По его словам, ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.

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Марина Совина
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