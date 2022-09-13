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В Грузии допустили референдум о втором фронте против России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе допустил референдум о втором фронте против России
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Власти Грузии на фоне призывов Киева могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить граждан о том, хотят ли они открытия второго фронта против России. Это допустил председатель партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе, передает грузинский Первый канал.

По его словам, ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии. «Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет», — заявил глава политического объединения.

В то же время Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии не поддерживают идею открытия второго фронта.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия готова сыграть роль посредника между Арменией и Азербайджаном на фоне обострения ситуации на границе двух республик.

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Марина Совина
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