Грузия заявила о помощи в прекращении конфликта Армении с Азербайджаном

Грузия выразила готовность посредничать в прекращении конфликта Армении с Азербайджаном

Власти Грузии обеспокоены обострившейся ситуацией на границе Армении и Азербайджана и готовы предложить свою помощь в целях прекращения вооруженного конфликта. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, Грузия готова сыграть роль посредника между двумя конфликтующими сторонами.

«Сейчас главной задачей для всех является прекращение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мы крайне заинтересованы в этом, и если Грузия сможет сыграть какую-либо посредническую роль, мы всячески будем этому способствовать», — пояснил Кобахидзе.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе началось поздним вечером 12 сентября. В Ереване заявили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

На данный момент Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступила к урегулированию ситуации на границе.