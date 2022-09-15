Российский ребенок подавился семечком от арбуза и заболел пневмонией

В Прикамье у подавившегося арбузным семечком ребенка через 5 месяцев развилась пневмония

В Прикамье маленький ребенок заболел пневмонией после того, как подавился арбузным семечком. Об этом со ссылкой на врача краевой детской клинической больницы (КДКБ) пишет «АиФ».

«У нас такой случай был не так давно: малыш подавился арбузным семечком. В семье никто не знал. Прояснить ситуацию удалось месяцев через пять — после бронхоскопии. Внутри обнаружили арбузное семечко», — приводит издание слова заведующего отделением экстренной консультативной скорой медпомощи КДКБ Юрия Курносова.

Медик пояснил, что именно инородный предмет вызвал у россиянина воспаление. Семечко удалили, в настоящее время с пациентом все в порядке.

12 июня стало известно, что 38-летний посетитель московского ресторана подавился едой и умер, не приходя в сознание. Инцидент произошел в заведении «Экспромт». Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники ресторана, но в больницу пострадавшего доставили уже в состоянии клинической смерти.