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Работник пилорамы в свой день рождения забил друга до смерти из-за пропажи денег

В Архангельске 27-летний россиянин пойдет под суд за убийство друга из-за пропавших денег

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В Архангельске предстанет перед судом 27-летний россиянин, подозреваемый в убийстве друга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ночь на 26 июня в съемной квартире на улице Никитова двое работников пилорамы праздновали день рождения обвиняемого. В какой-то момент именинник не смог найти свои деньги и заподозрил в их пропаже коллегу, поскольку в помещении они были вдвоем. Произошла ссора, переросшая в потасовку, оскорбленный обвинениями мужчина схватился за нож. Обвиняемый выбил нож, сбил противника с ног и принялся избивать руками и ногами, пока не забил жертву до смерти.

Вскоре после совершения преступления мужчина был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) Уголовного кодекса (УК) РФ. «В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично. В содеянном раскаивается, наступления смерти потерпевшему не желал»,— сообщили ведомстве. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Кировограде россиянин забил до смерти стулом друга, не смывавшего в туалете.

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Владимир Седов
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