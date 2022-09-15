Россиянин убил не смывавшего за собой в туалете друга

В Кировограде россиянин забил до смерти стулом друга, не смывавшего в туалете

В Кировограде задержали россиянина, подозреваемого в убийстве друга на фоне бытового конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 10 сентября обвиняемый вместе с подругой пришли в гости к товарищу для распития алкоголя. Мужчина хотел помыть руки, но в туалете у хозяина было не смыто. Гость обратил внимание друга на его нечистоплотность, однако тот грубо ответил ему.

По словам главы пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, «озверевший от подобного обращения визитер начал избивать жертву руками, ногами и стулом и забил товарища насмерть».

Ранее сообщалось, что в Самарской области россиянин за обидные слова убил знакомого ножом.