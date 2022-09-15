США затруднились поставить Украине ракеты для продолжения наступления

CNN: США не готовы поставлять Украине ракеты класса «земля-земля» ATACMS

США пока что не могут поставить Украине баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS (Army Tactical Missile System), которые запросил Киев для продолжения наступления в 2023 году. Об этом пишет CNN.

Источники телеканала сообщают, что в администрации президента США Джо Байдена видят успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) и считают, что во многом такие результаты были достигнуты благодаря различным вооружениям, переданным Киеву Вашингтоном. В связи с этим в США не видят причин менять подход и поставлять больше оружия, несмотря на просьбы украинской стороны об увеличении поставок.

«По нашей оценке, в настоящее время им не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою», — цитирует CNN заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Каля. В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что США должны поставить Украине ракеты, даже несмотря на опасения, что они могут быть использованы в том числе и против российской территории.

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило Конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе ATACMS дальностью до 300 километров. Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, необходимых ему для «продолжения наступления в 2023 году».