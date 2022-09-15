МВД попросило суд заочно арестовать главу «Атомпромресурсов» за мошенничество

МВД просит суд заочно арестовать главу «Атомпромресурсов» Черкасенко за мошенничество

МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать главу «Атомпромресурсов» Андрея Черкасенко: полиция подозревает его в мошенничестве, он объявлен в международный розыск. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Черкасенко официально предъявлены обвинения в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Однако он скрылся от следственных органов — потому россиянин объявлен в международный и федеральный розыск. Дата судебного заседания по рассмотрению ходатайства следственного органа Тверским судом Москвы пока не назначена.

Агентство также сообщает, что «Атомпромресурсы» является частной компанией в атомной сфере.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники Минобороны России — замглавы департамента расквартирования Сергей Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода — признали вину в хищении земель в Новой Москве и Подмосковье, принадлежащих военному ведомству.