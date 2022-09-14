Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двое сотрудников Минобороны России признали вину в хищении подмосковных земель

«Ъ»: двое сотрудников Минобороны России признали вину в хищении части Алабинского полигона

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывшие сотрудники Минобороны России — замглавы департамента расквартирования Сергей Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода — признали вину в хищении земель в Новой Москве и Подмосковье, принадлежащих военному ведомству. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранты заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления, причинившего ущерб на 900 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2008 по 2019 год военные, используя свое служебное положение, совершили хищение путем мошенничества прав на участок площадью 45 гектаров, в числе которых оказались земли полигона Алабино.

Махинации вскрыла проверка Главной военной прокуратуры, на основании которой департамент военной контрразведки ФСБ и МВД приступили к расследованию. В рамках дела арестованы земли и активы фигурантов дела. Помимо военных по нему проходят гражданские лица, переоформлявшие участки под дачи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало ликвидацию морского десанта ВСУ при форсировании Днепра
В Северной Корее начали массово закрывать салоны красоты
Легионер «Динамо» рассказал об изменившемся отношении к России после переезда
В Харьковской области рассказали о мародерстве и расстрелах со стороны ВСУ
Названа причина смерти главного редактора «Комсомольской правды»
В ряде турецких отелей перестали принимать карты «Мир»
Apple снова рассказала об уязвимости своих устройств
В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки
Стали известны подробности смерти главреда «Комсомольской правды»
Россиян призвали не бояться цифрового рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.