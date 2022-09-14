Двое сотрудников Минобороны России признали вину в хищении подмосковных земель

«Ъ»: двое сотрудников Минобороны России признали вину в хищении части Алабинского полигона

Бывшие сотрудники Минобороны России — замглавы департамента расквартирования Сергей Бородин и начальник Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерий Майборода — признали вину в хищении земель в Новой Москве и Подмосковье, принадлежащих военному ведомству. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранты заключили сделку со следствием, раскрыв обстоятельства совершенного ими преступления, причинившего ущерб на 900 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2008 по 2019 год военные, используя свое служебное положение, совершили хищение путем мошенничества прав на участок площадью 45 гектаров, в числе которых оказались земли полигона Алабино.

Махинации вскрыла проверка Главной военной прокуратуры, на основании которой департамент военной контрразведки ФСБ и МВД приступили к расследованию. В рамках дела арестованы земли и активы фигурантов дела. Помимо военных по нему проходят гражданские лица, переоформлявшие участки под дачи.