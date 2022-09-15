Скинувший с балкона подругу жены россиянин предстанет перед судом

Ярославец предстанет перед судом за то, что скинул с балкона подругу жены ради счастья

Житель Ярославля предстанет перед судом за то, что скинул с балкона подругу жены ради семейного счастья: мужчина посчитал, что таким образом улучшатся его отношения с супругой. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает progorod76.ru.

По данным издания, 36-летний мужчина посчитал, что 53-летняя подруга его жены негативно влияет на их с супругой отношения. Мужчина избил жертву, а затем сбросил с балкона. Пострадавшая выжила благодаря тому, что прохожие оказали ей первую помощь и вызвали медиков.

Преступление произошло в апреле 2022 года в ходе общего застолья и распития спиртного. Расследование уголовного дела завершено, вскоре его начнет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области 33-летний россиянин предстанет перед судом за убийство знакомого и его матери. По данным следствия, 7 сентября 2021 года находившийся в гостях у знакомых обвиняемый распивал с ними спиртные напитки. Между ним, 44-летним хозяином и его матерью случился конфликт. Мужчина затаил обиду.