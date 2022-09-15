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Западу предсказали «битву за российскую нефть»

NI заявил, что для Запада «битва за российскую нефть» начнется после введения потолка цен

Фото: Pixabay

Журнал The National Interеst предсказал Западу «битву за российскую нефть», которая начнется после введения потолка цен на это сырье.

«Битва за российскую нефть только начинается. Хотя намерения, стоящие за ограничением цен, могут быть оправданными, их может быть трудно осуществить на практике», — отмечает автор материала Блейз Малли.

По его мнению, в этой ситуации оказалось слишком много заинтересованных сторон, поэтому если Группа семи (G7), ОПЕК и Россия не пожелают уступить, издержки окажутся значительными.

Автор статьи отметил, что инициатива Большой семерки по установлению потолка цен требует дальнейшей проработки, и это не означает в дальнейшем, что Россия согласится с условиями Запада по торговым ограничениям.

Малли добавил, что Москва может пойти на противостояние и перестать экспортировать нефть в страны, согласившиеся с предельной ценой. Это спровоцирует рост стоимости топлива и «политическую головную боль» для президента США Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть. При этом государства G7 планируют создать специальный механизм смягчения, который позволит наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к топливу из Москвы.

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Марина Совина
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