Названа дата включения отопления в жилых домах Москвы

Заммэра Москвы Бирюков: отопление в жилых домах включат 18 сентября

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье, 18 сентября. Дату подачи тепла в столице назвал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщают РИА Новости.

Заммэра объяснил, что из-за резкого похолодания в городе по заявкам начали досрочно включать отопление в социальных объектах, включая школы и детские сады. В воскресенье на основании температуры будут подавать тепло в жилые дома, а через неделю — на промышленные и торговые объекты. Бирюков отметил, что процесс может занять несколько дней.

По словам властей, службы города подготовились в отопительному сезону, проведя гидравлические и температурные испытания сетей, а также отремонтировав ненадежные участки. «Это гарантирует надежное теплоснабжение потребителей на протяжении всего периода», — заявил Бирюков.

О начале отопительного сезона в Москве стало известно в начале сентября. Тогда решение о полноценном начале отопительного сезона обещали принять, когда температура окажется ниже нормы.