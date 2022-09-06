В Москве начали включать отопление

В некоторых учреждениях социальной сферы Москвы начали включать отопление

В Москве в некоторых учреждениях социальной сферы стали включать отопление раньше сроков. Данное решение связано с похолоданием в столице, сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова заммэра Петра Бирюкова.

Тепло начали подавать в больницы, поликлиники и детские сады. Об этом попросили руководители учреждений, так как в помещениях стало холодно.

Власти отметили, что к 1 сентября в городе завершили подготовку к запуску отопления. Однако решение о полноценном начале отопительного сезона примут, когда температура окажется ниже нормы. Сначала тепло дадут в объекты социальной сферы, затем в дома и офисы, а после — на промышленные и торговые объекты.

В апреле Минстрой предложил новый способ платить за жилищно-коммунальные услуги. Ведомство захотело отменить ежемесячную оплату теплоснабжения равными суммами в течение всего года и заменить ее оплатой по факту сезона отопления, а также перенести корректировку платы с первого квартала на первый месяц отопительного периода.